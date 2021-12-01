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Toyota'dan hafif ticari segmentine yeni oyuncu "Proace City Cargo" - Son Dakika

Toyota'dan hafif ticari segmentine yeni oyuncu "Proace City Cargo"

01.12.2021 21:17
Toyota'dan hafif ticari segmentine yeni oyuncu "Proace City Cargo"

Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve Proace City'den oluşan Toyota Professional ürün yelpazesini, Proace City Cargo ile daha da genişletti.

Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve Proace City'den oluşan Toyota Professional ürün yelpazesini, Proace City Cargo ile daha da genişletti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, büyük beğeni toplayan Proace City'nin ardından daha fazla yük taşıma odaklı Proace City Cargo modeli, 242 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Böylece Toyota, Proace City ve Proace City Cargo modelleriyle Türkiye'de hafif ticari araç pazarında en büyük sınıf olan minivan segmentinin tamamına hitap edecek.

Proace City Cargo modeli, yüksek taşıma kapasitesi ve verimli motorunun yanı sıra sürücü odaklı kabini, fonksyonellik ve pratikliğiyle iş hayatını kolaylaştıran bir iş arkadaşı olarak öne çıkıyor. Proace City Cargo, Dream ve Vision olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Şık ve modern tasarımıyla dikkati çeken model, 100 HP güç üreten 1,5 litrelik dizel motorla sunuluyor.

İş hayatının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Proace City Cargo, her iki tarafta bulunan sürgülü kapıları, akıllı kargo özelliği, katlandığında masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu, 220V ve 12V güç çıkışları gibi çözümleriyle kullanıcılara her yerde "mobil ofis" deneyimi sağlıyor. Proace City Cargo, elektronik park freni, arka park sensörü, sürücü kol dayama gibi sürüşü kolaylaştıran ve konfor katan özelliklerle de dikkat çekiyor. Proace City Cargo, Proace City modeline göre 2975 mm ile 190 mm daha uzun aks aralığına ve 4753 mm uzunluğu ile 350 mm daha fazla uzunluğa sahip. 893 kg'lik (Dream versiyonunda 858 kg) yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace City Cargo, 2 avro palet kapasitesi ve 180 derece çift tarafa açılan arka kapılarıyla sınıfında fark yaratmayı başarıyor.

Taşıma alanında yer alan 10 adet bağlama kancası ve 12V soketin yanı sıra akıllı kargo özelliği sayesinde her türlü yük pratik bir şekilde taşınabiliyor. Standart olarak 2,2 metre uzunluğa kadar taşıma mesafesi sunan Proace City Cargo, Akıllı Kargo özelliği sayesinde 3.4 metre uzunluktaki nesnelerin taşınmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte Proace City Cargo 4,4 metreküpe kadar da yükleme hacmi sunuyor. Proace City Cargo, Toyota'nın tüm hafif ticari ürünleri gibi Toyota Professional'ın tüm avantajlarından yararlanıyor. Bu avantajlar kapsamında Proace City Cargo da, 5 yıl/150.000 km boyunca Toyota Garanti Sistemi altında yer alıyor. Bu sayede yoğun kullanılan hafif ticari araçlar Toyota garantisi altında tutuluyor.

Müşterileri için hayatı kolaylaştıracak birçok hizmet sunan Toyota Professional, aynı zamanda Servis Vale Hizmeti ile zaman kazandırıyor. Müşterilerin araçlarını bulunduğu lokasyondan alıp bakımını yaparak, yeniden istenilen yere bırakılması sağlanıyor. Bununla birlikte Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı alınabiliyor.

Türk Lirası, Tragger, Türkiye, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'dan hafif ticari segmentine yeni oyuncu 'Proace City Cargo' - Son Dakika Ekonomi


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