Toyota'dan karbondioksitsiz hidrojen için yeni iş birliği - Son Dakika
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Toyota'dan karbondioksitsiz hidrojen için yeni iş birliği

30.03.2022 11:35
Toyota'dan karbondioksitsiz hidrojen için yeni iş birliği

Toyota ve ENEOS, Japonya'ya yapılan geleceğin şehri Woven City'de kullanılmak üzere karbondioksitsiz hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik anlaşma imzaladı.

Toyota ve ENEOS, Japonya'ya yapılan geleceğin şehri Woven City'de kullanılmak üzere karbondioksitsiz hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota ve ENEOS, Woven City ve yakıt hücreli araçlar için hidrojen üretmek için çalışmalara başlayacak.

Anlaşmaya göre, Woven City'nin yakınına bir hidrojen yakıt ikmal istasyonunun inşası ve işletmesi için harekete geçildi.

Bu çalışmalar arasında hidrojenin verimli bir şekilde tedarik ve talep edilmesiyle ilgili yönetim sistemi operasyonu da yer alacak.

Hidrojen dolum istasyonunun, Woven City'nin 2024-2025'teki açılışından önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Yapılacak hidrojen istasyonu, Woven City ve çevresindeki hidrojen ihtiyacını da karşılayacak. Bu iş birliği ile karbon-nötr bir toplum oluşturmaya yönelik adımları hızlandırması amaçlanıyor. Bu model, önce Woven City'de ve sonunda dünyada temiz enerji işleyişinin gerçekleşmesini de kolaylaştıracak.

Woven City'nin insan odaklı bir şehir olarak insanların günlük yaşamlarında daha mutlu olduğu, yenilikçi fikirlerin sergilendiği ve mobilitenin ilk örneklerinin kullanıldığı bir şehir olması planlanıyor.

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Japonya, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'dan karbondioksitsiz hidrojen için yeni iş birliği - Son Dakika


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