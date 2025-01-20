Toyota GR DKR Hilux EVO, Dakar Rallisi'nde Şampiyon

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Toyota aracı Toyota GR DKR Hilux EVO, 2025 Dakar Rallisi'nde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nın (W2RC) açılış yarışı olan Dakar Rallisi'nde, Toyota Hilux'ın yarış versiyonu GR DKR Hilux EVO ile mücadele eden Overdrive Racing pilotları Yazeed Al Rajhi ve Timo Gottschalk zirvede yer aldı.

Yarış, toplamda 52 saat 52 dakika 15 saniyede tamamlandı.

İkinci sırayı ise Toyota GAZOO Racing pilotları Henk Lategan ve Brett Cummings, liderin sadece 3 dakika 57 saniye gerisinde elde etti. Böylece Toyota, dayanıklılık ve performansıyla ilk iki sırayı aldı.

Toyota, 12 etaptan oluşan yarışta sekiz etap zaferi kazandı. Toyota GR DKR Hilux EVO ile yarışan üç takım ilk 10'da yer alırken, ilk 30'da beş Toyota Hilux aracı bitiş çizgisini gördü.

Marka, bu başarıyla Dakar Rallisi'nde üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Son üç yıldır üst üste Dünya Ralli-Raid Şampiyonu olan Toyota GAZOO Racing, 2025 sezonunun ilk yarışını 147 puanla Markalar Şampiyonası'nda lider tamamladı.

Pilotlar Şampiyonası'nda ise Toyota Hilux ile yarışan Yazeed Al Rajhi ve Henk Lategan sırasıyla ilk iki sırayı aldı.

Toyota, bu zaferle dayanıklı araçlar geliştirme hedefini desteklerken, "daha iyi otomobiller" vizyonunu bir kez daha vurguladı.

Toplam 5 yarışlık 2025 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nın bir sonraki mücadelesi 21-27 Şubat arasında Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GR W2RC Takım Müdürü Andrea Carlucci, Suudi Arabistan'da şimdiye kadarki en güzel Dakar yarışını izlediklerini belirterek, "Toyota adına da muhteşem bir sonuç oldu. İlk iki sırayı aldık ve Hilux bir kez daha kazanan bir araç olduğunu gösterdi. Gurur duyulacak çok şeyimiz var. Ayrıca sonuna kadar mücadele eden rakiplerimiz de çok iyiydi. Gerçekten heyecan verici bir yarış oldu." değerlendirmesinde bulundu.