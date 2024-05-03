Toyota, Kamboçya'da araç montaj fabrikası açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota, Kamboçya'da araç montaj fabrikası açtı

Toyota, Kamboçya\'da araç montaj fabrikası açtı

Toyota Motor, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de araç montaj fabrikası açtı. Toyota Tsusho firmasının yaptırdığı fabrikada Hilux ve Fortuner modellerinin montajı yapılacak. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Toyota'nın yatırımının diğer şirketlere örnek olacağını belirtti.

03.05.2024 07:49
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Toyota Motor, Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de araç montaj fabrikası açtı.

Japon firmanın açıklamasına göre, Toyota Motor grubundan Toyota Tsusho firmasının, başkent Phnom Penh Özel Ekonomik Bölgesinde yaptırdığı araç montaj fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kamboçya Başbakanı Hun Manet, "Toyota dev bir şirket. İşte bu dev Kamboçya'ya güvenle geldiğinde, diğer birçok şirket de onu takip edecek." dedi.

Söz konusu yatırımla Kamboçya'nın endüstriyel gelişimine katkı sunulduğunu kaydeden Hun Manet, fabrikanın yedek parça ihtiyacının yerel üreticilerden karşılanması çağrısı yaptı.

Toyota Tsusho Başkanı Kaşitani İçiro, konuşmasında, fabrikanın montaja başlamasıyla, Kamboçya'daki 30 yılı aşkın faal olan Toyota Tsusho'nun yeni bir döneme girdiğini bildirdi.

Kaşitani, firmanın, ülke içinde karbonsuzlaştırma ve yerel insan kaynaklarını teşvik ederek, "Kamboçya halkının mutluluğuna katkıda bulunmayı" hedeflediğini söyledi.

Yatırım hacmi 36,8 milyon doları bulan ve Toyota Tsusho tarafından işletilecek fabrikada Hilux ve Fortuner modellerinin montajı yapılacak.

Fabrikanın montaj kapasitesi 6 bin adet araç olacak.

Yaklaşık 17 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülke Kamboçya'da kişi başına düşen gayrısafi yurt içi hasıla 2 bin doların altında seyrediyor.

Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Kamboçya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota, Kamboçya'da araç montaj fabrikası açtı - Son Dakika

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