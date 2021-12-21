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Toyota parça tedarik problemi sebebiyle Japonya'da üretimini geçici olarak durduracak - Son Dakika

Toyota parça tedarik problemi sebebiyle Japonya'da üretimini geçici olarak durduracak

21.12.2021 16:18
Toyota parça tedarik problemi sebebiyle Japonya'da üretimini geçici olarak durduracak

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün, otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi durduracak.

Koronavirüs vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

5 TESİSDE ÜRETİM DURACAK

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.

20 BİN ARAÇ İMALATI GECİKECEK

Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.

Toyota parça tedarik problemi sebebiyle Japonya'da üretimini geçici olarak durduracak

Koronavirüs, Tragger, TOYOTA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota parça tedarik problemi sebebiyle Japonya'da üretimini geçici olarak durduracak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Toyota parça tedarik problemi sebebiyle Japonya'da üretimini geçici olarak durduracak - Son Dakika
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