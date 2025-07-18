Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid'i Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid'i Tanıttı

18.07.2025 12:35
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Toyota, Yeni Corolla Cross Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu, fiyatlar 2 milyon 75 bin liradan başlıyor.

Toyota, beşinci nesil hibrit motor teknolojisiyle donatılan Yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Yeni Corolla Cross Hybrid, Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle 2 milyon 75 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Modelin Passion versiyonu 2 milyon 190 bin liradan, en üst seviye olan Passion X-Pack ise 2 milyon 650 bin liradan satışa çıktı.

Yeni Corolla Cross Hybrid, 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla 140 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olarak sunulan modelin birleşik yakıt tüketimi 5.0-5.1 litre, karbon salımı ise 113-115 gram arasında ölçüldü.

Yeni Corolla Cross Hybrid'in dış tasarımında petek desenli ön ızgara, LED farlar ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar yer alıyor. Modelde Titanyum Mavi, Elmas Gümüş Gri, Kumtaşı ve Egzotik Kırmızı gibi yeni gövde renkleri dikkat çekerken, mevcut renk seçenekleri de korunuyor.

Yenilenen kabin tasarımında ise 10.5 inç multimedya sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj ünitesi, JBL ses sistemi ve gelişmiş ambiyans aydınlatmaları yer alıyor. Sürgülü kol dayama, yeni vites tasarımı ve ısıtmalı direksiyon gibi konfor odaklı detaylar da iç mekanda sunuluyor.

Toyota, Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde beşinci nesil hibrit sistemini kullandı. Bu sistemle birlikte yakıt tüketimi ve emisyon salımı azaltıldı, sürüş tepkileri artırıldı.

Donanım seviyelerine göre farklılaşan özellikler

Tüm versiyonlarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, tavan rayı, Akıllı Çalıştırma Sistemi ve Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi yer aldı.

Passion donanımında bunlara ek olarak panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, akıllı giriş sistemi ve özel LED aydınlatmalar yer aldı.

En üst seviye olan Passion X-Pack versiyonunda Panoramik Görüntü Monitörü, Akıllı Park Asistanı, adaptif uzun farlar, dekoratif LED ön ızgara, ambiyans aydınlatma, JBL ses sistemi, spor koltuklar, sürücü ve ön yolcu için koltuk ısıtma, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve Nanoe X teknolojili klima gibi ek donanımlar kullanıldı. Bu versiyonda ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi gelişmiş güvenlik destekleri yer aldı.

Güvenlik donanımları genişletildi

Yeni Corolla Cross Hybrid, Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketiyle donatıldı. Modelde Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleyici, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama, Kavşak Çarpışma Önleme, Acil Sürüş Durdurma Sistemi ve Otomatik Uzun Far gibi sürüş destek sistemleri yer aldı.

Toyota, TNGA-C platformunu kullandığı bu modelde, gövde yapısında hafif ancak dayanımı yüksek malzemeler tercih etti. Modelde sekiz hava yastığına yer verdi. Ön koltuklar arasına yerleştirilen ön orta hava yastığıyla sürücü ve yolcu arasındaki çarpışma riskini azaltmayı hedefledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid'i Tanıttı - Son Dakika

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