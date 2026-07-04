TPAO'dan Pakistan'da Enerji Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TPAO'dan Pakistan'da Enerji Yatırımı

04.07.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TPAO, Pakistan'da ofis kurarak sismik araştırmalara başlayacak, enerji işbirliği derinleşiyor.

???? Pakistan Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Pervaiz Malik, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) İslamabad'da ofis kurulum çalışmalarını sürdürdüğü ve gerekli vize süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "TPAO'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Malik, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için her yıl önemli miktarda LNG ithal ettiğini belirterek, yaklaşık 240 milyon varillik petrol rezervine karşın günlük üretimin yalnızca 65 bin varil seviyesinde olduğunu söyledi.

Pakistan'ın büyüme sürecine girmesiyle enerji talebinin de hızla artacağını vurgulayan Malik, "Kişi başına enerji tüketimimiz halen Türkiye'nin yaklaşık dört ton petrol eşdeğeri seviyesinin oldukça altında. İmalat sanayisini büyütmeye odaklandıkça enerji yoğunluğumuzun da artmasını bekliyoruz. Bu da Pakistan'ın hidrokarbon ve enerji sektörünü yatırımcılar açısından önemli bir fırsat haline getiriyor." dedi.

Malik, ülkenin henüz değerlendirilememiş önemli bir jeolojik potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, yaklaşık 20 yıllık aranın ardından 2025'te düzenlenen offshore ihale turunda tahsis edilen 23 bloktan üçünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından alındığını, aynı yıl gerçekleştirilen kara sahaları ihalesinde ise TPAO'nun iki ruhsat sahası kazandığını anımsattı.

TPAO'nun İslamabad'da ofis açma çalışmalarının sürdürdüğü ve gerekli vize süreçlerinin tamamlandığı bilgisini paylaşan Malik, "TPAO'nun sismik araştırma gemilerinin eylül veya ekimde Pakistan kıyılarına ulaşmasını bekliyoruz. Bakan Alparslan Bayraktar ile bu gemileri bizzat karşılayacağız. Sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık altı ay içinde sondaj faaliyetlerine başlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Pakistan enerji ortaklığı derinleşiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda TPAO'nun 2026'da Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağını bildirmişti.

Bu kapsamda, Türkiye'nin milli petrol şirketi TPAO ile Pakistanlı Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalanmıştı.

Bayraktar, Türkiye-Pakistan enerji işbirliğinin ilk adımını petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin oluşturduğunu belirtirken, madencilik alanında da yeni işbirliklerinin gündemde olduğunu ifade etmişti.

Pakistan'ın maden çeşitliliği ve potansiyeli açısından önemli bir ülke olduğuna işaret eden Bayraktar, MTAIC ve Eti Maden başta olmak üzere milli maden şirketlerinin Pakistan'da daha aktif faaliyet göstereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Pakistan, Ekonomi, Enerji, Dünya, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'dan Pakistan'da Enerji Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Çantasından ’veresiye müşteri listesi’ çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

13:10
Beşiktaş’ta sağanakta can pazarı
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 13:28:34. #7.13#
SON DAKİKA: TPAO'dan Pakistan'da Enerji Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.