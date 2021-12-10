TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

Türkiye 'nin Petrol ve Doğal Gaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken TPAO , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye- Suriye sınırında yeni petrol keşfi yapıldığını açıkladı.

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