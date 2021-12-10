Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken TPAO, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye- Suriye sınırında yeni petrol keşfi yapıldığını açıkladı.
Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin, "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi - Son Dakika Ekonomi