Üye Girişi
TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi - Son Dakika

TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

10.12.2021 20:33

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırındaki Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi. Kurum keşfe ilişkin görüntüler ise sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken TPAO, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye- Suriye sınırında yeni petrol keşfi yapıldığını açıkladı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin, "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.

TPAO, Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfetti
TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

Türkiye, Suriye, Petrol, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar 14:58 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
20:33 TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi
20:07 Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı
19:59 3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:53 Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
19:39 Marcelo Bielsa, Orkun'u takımda görmek istiyor
19:29 Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
19:10 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
18:35 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici
18:00 İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri
Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu         
20:36
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 20:44:58. #1.12#
SON DAKİKA: TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement