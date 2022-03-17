TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsat sahası genişletildi - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Diyarbakır ve Mardin'de bulunan petrol arama ruhsat sahasına 9 bin 198 hektarlık saha ilave edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Diyarbakır ve Mardin sınırları içinde sahip olduğu 23 bin 921 hektarlık petrol arama ruhsatına, 9 bin 198 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

Öte yandan, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ petrol arama ruhsatı almak için yapmış olduğu toplam 11 adet müracaatından feragat etti.