Trabzon'a Raylı Sistem ve Hızlı Tren Yatırımları

27.03.2026 17:59
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da raylı sistem ve hızlı tren projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un, ulaşım altyapısında raylı sistemlerin merkezde olduğu yeni bir döneme girdiğini belirterek, kenti hem şehir içi raylı sistemle hem de hızlı tren ağıyla buluşturacaklarını söyledi.

Uraloğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından 26-29 Mart'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programında konuştu.

Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için bugüne kadar bölünmüş yollar ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollar başta olmak üzere çok sayıda yatırımın tamamlandığını belirten Uraloğlu, Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden biri olan Zigana Tüneli ile önemli bir eşiğin aşıldığını ifade etti.

Şehir içi trafiğe nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaşıldığını vurgulayan Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nu da iki kesim halinde hayata geçirdiklerini ve birinci etap çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Uraloğlu, raylı sistem yatırımlarına vurgu yaparak Karadeniz'i boydan boya bağlayacak hızlı tren hattına ilişkin bilgi verirken, şehir içi ulaşımı rahatlatacak modern kent içi raylı sistem projesinin Trabzon'un ulaşım vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Hem şehrimizi modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerimiz, Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla hayata geçiyor. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene devamını ihale edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle hayata geçirdiğimiz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattımızın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16,2 kilometre uzunluğundaki birinci etabının yapım ihalesine önümüzdeki günlerde çıkacak ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız."

Bakan Uraloğlu, raylı sistem projelerinin yanı sıra hava yolu yatırımlarına da değinerek Yeni Trabzon Havalimanı'nın 10 milyon yolcu kapasiteli terminali ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçaklara hizmet verecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Projenin mevcut pistin kuzeyinde deniz dolgusu üzerine inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, yatırım programına alındığını, ihalesi ve yer tesliminin tamamlandığını, yakın zamanda temel atılarak yapımına başlanacağını ifade etti.

"Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik"

Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiğini rahatlatmak üzere hayata geçirilen projelere ilişkin de bilgi verdi.

İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade eden Uraloğlu, "Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, "İstanbul'umuzda; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek; İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Devam eden projelere ilişkin Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünü oluşturan Nakkaş-Başakşehir kesimindeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Sarıyer Kilyos Tüneli projemiz de İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden önemli bir kara yolu projemiz. Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle; Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne; Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağız. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlayacağız."

İstanbul'un ulaşım problemini yer üstünden çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul'a yaklaşık bin kilometre raylı sistem hattı gerekli olduğunun altını çizdi.

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın devam eden 27 kilometrelik projesini de bitirdiğimizde 189 kilometre İstanbul'a raylı sistem kazandırmış olacak. Yine Büyükşehir'in yaptıklarıyla beraber bu yaklaşık 400 kilometreye varacak. İstanbul'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmiş olacağız. Yakın zamanda Halkalı-Arnavutköy arasındaki raylı sistem hattını da açarak İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:34:47.
Advertisement
