Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un, Doğu Karadeniz Bölgesinde taşkın risklerinin yüksek olduğu il konumunda bulunduğunu belirtti.
Her yıl önemli miktarda yağış alan Trabzon'da gerek yukarı havzalarda, gerekse ana ve yan derelerde önemli yatırımlar yaptıklarını ve olası taşkınlar öncesi tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Balta, "Makineli çalışma programımız dahilinde de birçok ilçede taşkın risklerini azaltmayı sürdürüyoruz. Trabzon'un en büyük ilçesi olan Akçaabat'ta ilçe merkezi derelerindeki taşkın kontrol inşaatımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
Balta, ilçede Eğitim Fakültesinin yanına 278 metre U kanal ve menfez, Fındıklı Mahallesi'ne 192 metre U kanal, Yeşiltepe Mahallesi'ne 3 menfez, Cumapazarı ve Hamam derelerine birer menfez, Ortaburun Deresi'ne 167 metre U kanal yapıldığının altını çizerek, bu çalışmalar sayesinde Akçaabat'ta taşkın risklerinin azaltıldığını aktardı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zor coğrafyasında araç ve yaya köprülerinin vatandaşın günlük yaşamı için büyük önem taşıdığını belirten Balta, şu değerlendirmede bulundu:
"Son dönemlerde inşa ettiğimiz çok gözlü köprülerimizle aynı zamanda atalarımızın mimari anlayışını da bir nebze yansıtmaya çalışıyoruz. Bu köprülerimizden olumlu geri dönüşler almamız bize ayrı bir gurur veriyor. Akçaabat ilçemizde de Söğütlü Deresi'nin denize mansaplandığı noktaya bir araç köprüsü inşa ediyoruz. Bu köprümüzün inşaat çalışmaları devam etmektedir. Köprümüzü tamamladığımızda, geçmişte acı taşkın tecrübeleri yaşayan ve ıslah projelerimizle önemli yatırımlar yaptığımız Söğütlü Deresi'ne emniyetli ve estetik bir gerdanlık takmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika › Ekonomi › Trabzon Akçaabat'ta Söğütlü Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ailesi tarafından adli tıptan teslim alındı. Yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, arkadaşları ihmal olduğunu iddia ederek belediyeyi suçladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?