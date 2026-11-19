Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, coğrafi işaretli ürünlerin turizmdeki yerinin hızla arttığını belirterek "Özellikle gastronomi turizmindeki büyük hedeflerimize ulaşmak için coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız. Hedefimiz her ilçemizin en az iki coğrafi işaretli ürüne sahip olmasıdır. Bu konuda yapılan tüm çalışmalara da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Coğrafi işaretli ürün sayımızı 50'ye çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek, Trabzon'da başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere gastronomi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

TTSO yönetim kurulu üyeleri ve proje uzmanlarının da katıldığı görüşmede, Trabzon'un şu anda 10'u gastronomi ürünü, 7'si el sanatı olmak üzere 17 coğrafi işareti bulunduğunu belirten Başkan Erkut Çelebi, "Akçaabat Köftesi, Arsin Foşa Fındığı, Ağasar/Şalpazarı Yöresel Giysileri, Çarşıbaşı Keşanı, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Bıçağı, Sürmene Pidesi, Tonya Tereyağı, Trabzon Dondurması, Trabzon Fanilası, Trabzon Kazaziyesi, Trabzon Kuymağı, Trabzon Telkariye ve Hasırı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Kara Kilidi, Vakfıkebir Külek Peyniri ve Yomra Elması şu anda tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz ve el sanatlarımız" dedi. Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprübaşı Belediyesi tarafından başvurusu yapılan Köprübaşı Şimşir Kaşığı ile TTSO tarafından başvurusu yapılan Trabzon Simidi ve Akçaabat Un Helvası'nın da yakın zamanda tescil almasını bekliyoruz. Ayrıca odamız, belediyelerimiz ve derneklerimiz tarafından çalışmaları yapılan ve başvuru süreçleri devam eden; Aho Peyniri, Akçaabat Haşlaması, Akçaabat Kabaklı Mısır Ekmeği, Akçaabat Sulfanı, Akçaabat Güz Fasulyesi, Akçaabat Ekşi Tarhanası, Trabzon Sarı Kurabiyesi, Karadeniz Hamsisi, Sürmene Tenekede Mısır Ekmeği, Trabzon Kıymalı Pidesi, Tomara Tavası gibi ürünlerimizin de 2027 yılı içinde coğrafi işaretle tescillenmesini bekliyoruz" dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, başvuru sürecindeki coğrafi işaretlerin büyük bölümünün ilin gastronomi değeri olduğunu belirterek, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, TTSO ve diğer kurumlar Trabzon'un bir gastronomi turizmi merkezi olması için büyük çaba sarf ediyor. UNESCO Gastronomi Şehri hedefimiz var. Gastronomi turizmi artık turizm dalları arasında önemli bir yere sahip oldu. Bu anlamda coğrafi işaretli ürün sayımızın artırılmasını da çok değerli buluyoruz. Bazı ilçelerimiz bu konuda ilerledi. Ancak coğrafi işaretli ürünü bulunmayan ilçelerimizin de kısa sürede bu konuda adım atmasını sağlamak için destek vermeye hazırız. Bu anlamda DOKA ile de yeni bir projeye başlıyoruz. Coğrafi işaretli lezzetlerimiz için bir rota ve deneyim noktaları oluşturulmasını kapsayan projemizin gastronomi turizmine katkıda sunacağına inanıyoruz. Nihai hedefimiz her ilçemizin en az iki coğrafi işaretli ürüne sahip olması ve ilimizin coğrafi işaret sasıyışın kısa sürede 50'ye çıkarmaktır" ifadesini kullandı.