Trabzon\'da turizmde hedef kaçırılan eserlerin geri döndürülmesi

Trabzon'da 2025 yılı turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlık ettiği 2025 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'na AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile turizm paydaşları yer aldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda turizmle ilgili yapılan ve yapılması gerekenler masaya yatırılırken daha sonra söz alan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan turizm verileri konusunda bir sunum yaptı.

"Kaçırılan eserler şehre kazandırılmalı"

Toplantıda söz alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarihi yönüne de vurgu yaparak, "Rusya'ya kaçırılan Trabzon'a ait bir tarih var. Trabzon, köklü geçmişe sahip tarihi bir şehir ancak elde kalan vesikalar maalesef bizde değil, Petersburg'da bulunuyor. Trabzon'a ait 497 adet el yazması eser mevcut. Bunun yanı sıra Trabzon'un tarihi gazete ve kitapları, Çarşı Camisi ile Ahi Evran Camii'ne ait kıymetli eşyalar, el yazması Kur'an-ı Kerim'ler ve işgal sonrası döneme ait yaklaşık 150 bin eser maalesef kaçırılmıştır. Bu konuda Sayın Bakanım, sizin öncülüğünüzde ve belki Cumhurbaşkanımıza da arz edilerek yapılacak çalışmaların, Trabzon'un tarihinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme katkı sağlaması açısından, özellikle Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefimiz doğrultusunda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Turizm söz konusu olduğunda bu işin başta belirli parametreleri vardır. Öncelikle turizm açısından ulaşım alternatiflerini ele almak gerekiyor. Çünkü bir turist şehre geldiğinde her noktaya kolaylıkla ulaşabilmelidir" dedi.

1 milyon 447 bin 573 turist ziyaret etti

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, 2025 yılında Trabzon'u 1 milyon 447 bin 573 turistin ziyaret ettiğini belirterek, "2025 yılı Trabzon turizmi açısından büyümenin net olarak görüldüğü bir yıl olmuştur. İlimizde toplam tesis sayısı 383'e, oda sayısı 17 bin 237'ye, yatak kapasitesi ise 35 bin 984'e ulaşmıştır. Oda ve yatak kapasitesinde önemli oranlarda artış sağlanmıştır. 2025 yılında Trabzon'u toplam 1 milyon 447 bin 573 turist ziyaret etmiş; bunun 808 bini yabancı, 639 bini yerli turistlerden oluşmuştur. Sümela Manastırı'nı ise 514 bin 596 kişi ziyaret etmiştir. Ulaşımda da hareketlilik sürmüş, Trabzon Havalimanı'nda 58 ülkeden 3 bin 699 dış hat uçuşu gerçekleştirilmiş, 445 binin üzerinde misafir ilimize gelmiştir. Kruvaziyer turizmi kapsamında da 21 gemiyle yaklaşık 21 bin yolcu Trabzon'u ziyaret etmiştir. Bu veriler, Trabzon'un turizmde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan son 4 yılda Trabzon'da toplam 5 milyon 69 bin 230 turist konaklarken, bu rakamların 2 milyon 693 bin kadarını yabancı turistler oluşturdu. - TRABZON