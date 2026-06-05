Trabzon'da Çalışan ve Emekli Sayıları Açıklandı - Son Dakika
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Trabzon'da Çalışan ve Emekli Sayıları Açıklandı

05.06.2026 11:25
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Trabzon'da aktif çalışan sayısı 215 bin, emekli aylığı alan sayısı ise 197 bin olarak belirlendi.

Trabzon'da sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışan sayısı 215 bin 533, emekli aylığı alanların sayısı ise 197 bin 191 olarak belirlendi.

Verilere göre aktif sigortalılar içinde en büyük payı 148 bin 481 kişi ile 4A (işçi) statüsündekiler oluştururken, 4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan sayısı 22 bin 815, 4C (memur) kapsamında çalışan sayısı ise 44 bin 237 olarak gerçekleşti.

Emekli aylığı alan kişi sayısı ise toplam 197 bin 191 olarak belirlenirken, emekliler arasında 4A kapsamında aylık alan kişi sayısı 135 bin 946, 4B kapsamında 31 bin 91, 4C kapsamında ise 30 bin 154 olarak kayıtlara geçti.

Bu oranların Türkiye ortalamasının altında kaldığını gösterirken ortaya çıkan rakamlar Türkiye'de toplam çalışanların yüzde 0.8'ini, toplam emekli aylığı alan sayısının ise yüzde 1.2'sini oluşturuyor.

Veriler, aktif çalışan sayısının emekli aylığı alan kişi sayısından fazla olduğunu ortaya koyarken, çalışan ve emekli oranlarının Türkiye ortalamasına göre farklılık gösterdi.

Öte yandan Sinop gibi bazı illerde emekli sayısı çalışan sayısından fazla olarak belirlense de Trabzon'da da emekli sayısı çalışan sayısına yaklaşmaya başladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Çalışan ve Emekli Sayıları Açıklandı - Son Dakika

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