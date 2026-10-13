Trabzon'da kömürcüler Çağlayan'dan çıkarılma kararına açıklamayla tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da kömürcüler Çağlayan'dan çıkarılma kararına açıklamayla tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da kömürcüler Çağlayan\'dan çıkarılma kararına açıklamayla tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da kömür firmaları, Çağlayan'daki depolama alanından çıkarılmaları gündeme gelince basın açıklaması yaptı. Temsilciler, hukuki gerekçe olmadan faaliyetlerinin durdurulmak istendiğini, 20 Temmuz'dan beri gemi getiremediklerini, binlerce kişiyi etkileyebileceğini öne sürdü.

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmaların, depolama alanı olarak kullanılan Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nden çıkarılmasının gündeme gelmesi üzerine kömür sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci ve çalışan bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sektör temsilcileri, yaşanan süreçle ilgili görüşlerini ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Trabzon'da kömür sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler ve çalışanlar, Çağlayan Mahallesi'ndeki depolama alanından çıkarılmalarının gündeme gelmesine tepki göstererek sektörün geleceği için yetkililere çağrıda bulundu.

Trabzon'da limandan kömür sevkiyatı yapan firmalar ile sektörde çalışanlar, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde depolama alanı olarak kullanılan bölgeden çıkarılmalarının gündeme gelmesi üzerine bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Sektör temsilcileri, herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak için değil, 30 yıldır sürdürdükleri faaliyetleri ve geçim kaynaklarını korumak için toplandıklarını belirtti. Somut ve hukuki bir gerekçe gösterilmeden, bazı şikayetler nedeniyle sektörün faaliyetlerinin sonlandırılmak istendiğini öne süren temsilciler, kararın binlerce kişiyi ve aileyi etkileyebileceğini ifade etti.

Basın açıklamasını okuyan Sınırlı Sorumlu Çağlayan Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Bayraktar, faaliyetlerin durdurulmasına tepki göstererek "Bugün buraya herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak için değil, 30 yıldır bu ülkenin damarlarında kan akıtan, binlerce haneye ekmek götüren emeğimizi ve ekmek teknemizi savunmak için geldik. Bugün burada, hiçbir tutarlı, somut ve hukuki gerekçe gösterilmeden, yalnızca asılsız birkaç şikayet bahane edilerek kapatılmak istenen sektörümüzün haykırışını dile getiriyoruz. Sözünü ettiğimiz bu yapı, yalnızca tek bir meslek dalından ibaret değildir. Bu yapının içinde nakliye sektörümüz, gecesini gündüzüne katarak yollarda ömür tüketen şoförlerimiz, asgari ücretli çalışanlarımız, emeklilerimiz, akaryakıtçımız, esnafımız, tedarikçimiz ve bu ekosistemden geçimini sağlayan binlerce gizli kahraman vardır. Soruyoruz: Hangi akıl, hangi vicdan, hangi hakkaniyet ölçüsü; tek taraflı, soyut ve mesnetsiz birkaç şikayeti esas alarak 30 yıllık dev bir emeğin üzerini çizebilir? Binlerce insanın rızkını, onurunu ve geleceğini bir çırpıda göz ardı etmek hangi adalet anlayışıyla bağdaşır? Bizler yıllardır bu sektörü büyütmek, kurallarına uygun hale getirmek ve topluma değer katmak için mücadele ettik. Eksiklerimiz varsa konuşulur, çözülür ve denetlenir. Ancak sektörümüz yok edilmeye çalışılamaz. Emeğimizin gasp edilmesine, binlerce ailenin açlığa ve işsizliğe mahküm edilmesine sessiz kalamayacağız. Buradan sesleniyoruz: Bu yanlıştan dönülmesi, kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların yerine akıl ve mantık süzgecinden geçirilmiş gerçeklerin konulması en doğal hakkımızdır. Biz yıkmak için değil, yaşatmak için buradayız. Biz suçlu değil, bu ülkeye katma değer sağlayan vatandaşlarız. Bugün burada, haklılığımıza olan inancımızın verdiği güçle bir aradayız. Ne ekmeğimizden ne de haklı davamızdan vazgeçeceğiz. Adalet ve vicdan çağrımızı yineliyoruz. Hak yerini bulana kadar buradayız, vazgeçmiyoruz. Bize herhangi bir yer gösterilmedi" dedi.

Kömürcüler temsilcisi Okan Murtezaoğlu da sürecin başından beri kendilerine kapalı yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu süreç en başından beri bizlere kapalı yürütüldü. Bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı, yer de gösterilmedi. Anladığım kadarıyla kurumların birbirlerinden haberi yok. Kimin kapattığı, kimin kapatmadığı belli değil. Ancak bizim sürecimiz, 20 Temmuz'da doğrudan faaliyet durdurma kararıyla başladı. Yani 20 Temmuz'dan bu yana gemi getiremiyoruz. Kömür ithalatçısı olarak kömür getiremiyoruz. Bunun daha vahim bir boyutu da var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten gemi çıkışı yapılamıyor. Çıkan her geminin vurulması nedeniyle oradan kömür gelme ihtimali de bulunmuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ÇağlayanEkonomiTrabzonGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
23:50
Eski Fenerbahçeli Emenike’den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
23:06
Galatasaray, Barcelona’ya bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:42
Hindistan’da alabora olan teknede ölen 11 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı
Hindistan'da alabora olan teknede ölen 11 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 00:08:18. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da kömürcüler Çağlayan'dan çıkarılma kararına açıklamayla tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei