Trabzon'da Modern Kavşak Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trabzon'da Modern Kavşak Açıldı

13.07.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da trafiğe açıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da trafiğe açıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını belirtti.

Hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla bağlantı yollarını ve modern dönel kavşağı projelendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık." ifadelerini kullandı.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin gelecek yıl hizmete alınmasının planlandığına işaret eden Uraloğlu, kavşak projesinin sadece hastaneye değil, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne de kesintisiz ve güvenli ulaşım sağladığını kaydetti.

Çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Uraloğlu, "Ağustosta başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve Şehir Hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Hastanesinin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirten Uraloğlu, bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Şehir Hastanesi, trabzon, Ekonomi, Hastane, Ulaşım, Sağlık, Akyazı, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Modern Kavşak Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
10:44
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
10:01
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı Yakayı son anda ele verdi
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı! Yakayı son anda ele verdi
09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 12:29:44. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Modern Kavşak Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.