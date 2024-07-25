Trabzon'da Palamut Avcılığı Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Palamut Avcılığı Denetimleri Sıklaştırıldı

Trabzon\'da Palamut Avcılığı Denetimleri Sıklaştırıldı

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, palamut avcılığına yönelik denetim faaliyetlerini sıklaştırdı. Sürdürülebilir avcılık için önemli olan denetimler, denizde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, toptancı hali ve perakende satış yerlerinde gerçekleştiriliyor. Avcılık yasağına aykırı şekilde avlananlara yönelik denetimler, 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

25.07.2024 09:13
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Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri devam ediyor. İl ve İlçe Müdürlüğü, Su Ürünleri Denetim Ekipleri denizde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, toptancı hali ve perakende satış yerlerinde olmak üzere palamut avcılığına yönelik denetimlerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "Sürdürülebilir avcılık için su ürünleri denetimlerini önemsediklerini belirterek özellikle 1 Nisan tarihinde başlayan ve 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan av yasağına aykırı şekilde avcılık yapılmasına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerimizi sıklaştırdık. Bu kapsamda Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekibi, denizde faaliyet gösteren Kontrol-1 gemisi ile birlikte de denetimlere devam etmektedir" dedi.

Tüm karasularda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olduğunu kaydeden Kaplan "Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Palamut balığında boy yasağı limiti de 25 cm'dir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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