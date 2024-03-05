Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan Pidesi'nin fiyatının 30 TL, yumurtasız ve susamsız pidenin fiyatını ise 28 TL olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl yumurtalı ve susamlı 500 gram pidenin fiyatı Trabzon'da 15 TL'den satılıyordu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, geçtiğimiz yıl 370 olan un çuvalı fiyatının bu yıl 670 civarında satıldığını hatırlattı. İlik "Geçtiğimiz yıla göre hem unun fiyatında hem de işçi ücretinde ciddi bir artış söz konusu. Bu yüzden pidenin fiyatında böyle bir artışa gitmek zorunda kaldık. Daha farklı fiyat belirlenen yerler de oldu. Hem vatandaşı hem de fırıncı esnafını mağdur etmemeye çalıştık. Vatandaşlarımız maliyet artışlarını göz önünde bulunduracaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Son Dakika › Ekonomi › Trabzon'da Ramazan Pidesi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7 bin dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor.
Çin, iç talebi genişletecek ve iç talebi genişletme stratejisini arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek. Ülke, tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak. Çin, tüketimi teşvik etmek için bir yıllık bir program başlatacak ve merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan yatırıma tahsis edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlayacak. İBB'nin, kentte ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı dağıtımına başladığı bildirildi. Ayrıca, belediyenin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de ramazan öncesinde içinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolisi vereceği aktarıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Kuzey Irak'ta yapılan oda seçimlerinin ardından kutlama ve işbirliklerini güçlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet, IKBY'deki oda başkanları ve yetkililerle görüşmeler yaparak ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttü. Ayrıca Duhok ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları, nisan ayında düzenlenecek fuarlara davet edildi.
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