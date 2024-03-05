Trabzon'da Ramazan Pidesi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Ramazan Pidesi Fiyatları Yükseldi

Trabzon\'da Ramazan Pidesi Fiyatları Yükseldi

Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan Pidesi'nin fiyatının 30 TL, yumurtasız ve susamsız pidenin fiyatını ise 28 TL olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl yumurtalı ve susamlı 500 gram pidenin fiyatı Trabzon'da 15 TL'den satılıyordu. Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, un fiyatlarındaki artış ve işçi ücretlerindeki yükseliş nedeniyle pide fiyatlarında artış yapıldığını belirtti.

05.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
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Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan Pidesi'nin fiyatının 30 TL, yumurtasız ve susamsız pidenin fiyatını ise 28 TL olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl yumurtalı ve susamlı 500 gram pidenin fiyatı Trabzon'da 15 TL'den satılıyordu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, geçtiğimiz yıl 370 olan un çuvalı fiyatının bu yıl 670 civarında satıldığını hatırlattı. İlik "Geçtiğimiz yıla göre hem unun fiyatında hem de işçi ücretinde ciddi bir artış söz konusu. Bu yüzden pidenin fiyatında böyle bir artışa gitmek zorunda kaldık. Daha farklı fiyat belirlenen yerler de oldu. Hem vatandaşı hem de fırıncı esnafını mağdur etmemeye çalıştık. Vatandaşlarımız maliyet artışlarını göz önünde bulunduracaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Ramazan Pidesi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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