Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi - Son Dakika
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Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi

01.09.2022 23:00
Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi

- Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler genellikle istavritin yanı sıra diğer balık çeşitlerini avlarken, palamut avında beklenen olmadı.

- Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler genellikle istavritin yanı sıra diğer balık çeşitlerini avlarken, palamut avında beklenen olmadı.

Trabzon balık halinde tezgahlarda sezonun ilk gününde palamut pek görülmezken balıkçılar deniz sıcaklığının fazla olmasından dolayı palamut için umutlarını ilerleyen günlere bıraktı.

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Sezonun ilk gününde palamut olmadı, ilerleyen günlerde inşallah olur. Geçen sene sezona istavrit ile başlamıştık ancak sonradan çeşitlilik oldu inşallah bu sezon da aynı olacak. Palamut da inşallah 3-4 gün sonra çıkmaya başlayacak. Şu an tezgahlarımızda barbun, mezgit, istavrit, levrek, çupra, palamut hariç hepsi var. Fiyat olarak istavrit dün 100 TL idi bugün 50 TL'ye düştü, barbun 50 TL, mezgit 70 TL, levrek, çupra 130-130 TL arası. Bu sene balık bol gözüküyor inşallah olur bereketli bir sezon yaşarız. Geçen sene sezonu istavrit ile açmıştık istavrit ile kapatmıştık iyi bir sezon yaşamıştık inşallah bu sezonda yaşarız" dedi.

Deniz sıcaklığından dolayı balığın istenilen gibi olmadığını belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Deniz şu an sıcak olduğu için pek balık olmadı. İlerleyen günlerde deniz suyunun soğumasıyla bol olacağını tahmin ediyoruz. Şu an istavrit, çinakop, barbun var inşallah 10-15 gün sonra palamut bol gelir. Fiyatlarımız istavrit 75 TL, barbun, 75 TL, mezgit 75 TL, sarıkulak 50 TL, çinekop 100 TL. Sezonun ilk günü olduğu için fiyatlarda normal ilerleyen günlerde balık bollaşınca fiyatlarda aşağıya gelecek inşallah. Genelde ilk günler böyle geçer hava sıcak olduğu için balık soğuğa kaçar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Trabzon, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi - Son Dakika

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