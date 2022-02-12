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Trabzon'dan geçen yıl 43,6 milyon dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi - Son Dakika

Trabzon'dan geçen yıl 43,6 milyon dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi

12.02.2022 11:12
Trabzon'dan geçen yıl 43,6 milyon dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi

Trabzon'dan 2021 yılında 28 ülkeye 43 milyon 663 bin 291 dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü satıldı.

Trabzon'dan 2021 yılında 28 ülkeye 43 milyon 663 bin 291 dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü satıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020 yılında 24 ülkeye gerçekleştirilen otomotiv yan sanayi ihracatından 27 milyon 702 bin 397 dolar gelir elde edilmişti. Geçen yıl bu ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısı 28'e yükselirken, ihracat tutarındaki artış yaklaşık yüzde 58 oldu.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, 15 milyon 997 bin 444 dolarla Almanya, 13 milyon 143 bin 913 dolarla Polonya, 4 milyon 411 bin 581 dolarla Hollanda, 4 milyon 73 bin 661 dolarla İsveç ve 2 milyon 126 bin 680 dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Almanya'ya ihracatında yüzde 74 artış olması dikkati çekti. Bu ülkeye 2020 yılında 9 milyon 203 bin 957 dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü satılmıştı.

"Trabzon'da otomotiv yan sanayinin geliştirilmesine katkı verilmeli"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'da imalat sanayisine en büyük katma değeri otomotiv yan sanayisinin sağladığını söyledi.

Otomotiv yan sanayi ürünleri imalatının ilin ekonomisi, istihdamı ve ihracatına önemli katkısı olduğunu belirten Gürdoğan, Trabzon'da üretilen yedek parçaların dünyanın tüm yollarında seyir yapan ünlü markalarda kullanılmasının il için büyük onur olduğunu dile getirdi.

Gürdoğan, kent otomotiv yan sanayisinin, yıllık bazda ihracat tutarında kaydedilen yüzde 58 artışla en çok dış satım yapılan dördüncü sektör konumuna yükseldiğini ifade etti.

Bu başarı dikkate alınarak Trabzon'da otomotiv yan sanayisinin gelişimine katkı sağlanması gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, teşvik sisteminin de bu yönde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Gürdoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede tedarik sorunu yaşandığına işaret ederek, "Ülkemizin kalite ve hızlı teslimat avantajı yakalamasından dolayı birçok ünlü marka tedarikte ülkemize yöneldi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sektör ihracatının daha üst noktalara ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Almanya, İhracat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan geçen yıl 43,6 milyon dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trabzon'dan geçen yıl 43,6 milyon dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi - Son Dakika
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