Trabzon'dan ocak-ekimde 720 milyon 862 bin dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Türkiye'nin 2026 ocak-ekim dönemindeki fındık ihracat değerinin yüzde 32'si Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, ülkeden yılın 10 aylık dönemde gerçekleştirilen 183 bin ton fındık ihracatından 2 milyar 222 milyon 640 bin dolar gelir sağlandığı belirtildi.

Ocak-ekim döneminde Trabzon'dan yapılan 50 bin 83 ton fındık ihracatından 720 milyon 862 bin dolar gelir elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 10 düşüş, değerde ise yüzde 45 artış yaşandı. Ocak-ekim döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmı, fındık ihracatında birinci sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi."

Trabzon'dan fındık ihraç sezonunun ilk iki ayında da 13 bin 57 ton karşılığı 145 milyon 529 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 218, değerde ise yüzde 217 artış yaşandığı belirtildi.