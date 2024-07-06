Trabzon Havalimanı'nda Yılın İlk Yarısında 1,5 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon Havalimanı'nda Yılın İlk Yarısında 1,5 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 1 milyon 522 bin 273 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 18 bin 987, dış hatlarda 7 bin 768 olmak üzere toplamda 26 bin 755 uçak trafiği gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Haziran 2024'te Trabzon Havalimanı'nda 378 bin 163 yolcuya hizmet verildiği ve taşınan yük miktarının 4 bin 573 ton olduğu bilgisi paylaşıldı.

06.07.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 1 milyon 522 bin 273 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı verilerine göre Trabzon Havalimanı'nda gerçekleşen uçak trafiğinin iç hatlarda 18 bin 987, dış hatlarda 7 bin 768 olmak üzere 26 bin 755 olduğunu belirtti.

Geçen yıl havalimanında iç hatlarda 2 milyon 696 bin 68, dış hatlarda 839 bin 834 olmak üzere 3 milyon 535 bin 902 yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Uraloğlu, yük trafiğinin ise iç hatlarda 23 bin 28, dış hatlarda 14 bin 330 olmak üzere 37 bin 358 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Uraloğlu, Haziran 2024'te iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 1705, dış hatlarda 1272'ye ulaştığını ifade ederek, uçak trafiğinin 2 bin 977'ye ulaştığını bildirdi.

Haziranda Trabzon Havalimanı'nda iç hatlarda 270 bin 544, dış hatlarda 107 bin 619 olmak üzere 378 bin 163 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, taşınan yük miktarının ise iç ve dış hatlarda 4 bin 573 tona ulaştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ocak-Haziran 2024 dönemine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 325 bin 622, dış hatlarda ise 196 bin 651 oldu. Buna göre toplam yolcu sayısı 1 milyon 522 bin 273'e ulaştı. Uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 902, dış hatlarda 2 bin 458, toplamda 11 bin 360 olarak gerçekleşirken, yük trafiği ise iç hatlarda 10 bin 400, dış hatlarda 3 bin 763 ve toplamda 14 bin 163 ton olarak gerçekleşti."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Havalimanı'nda Yılın İlk Yarısında 1,5 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
14:15 Köfn grubu dağıldı Solist Salman Tin tek başına konser verdi Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 15:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Havalimanı'nda Yılın İlk Yarısında 1,5 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement