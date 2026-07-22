Trabzon-Rusya Ro-Ro Seferleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon-Rusya Ro-Ro Seferleri Başladı

Trabzon-Rusya Ro-Ro Seferleri Başladı
22.07.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon ile Novorossiysk arasında Ro-Ro seferleri 9 gün rötarla başladı, ticaretin hızlanması hedefleniyor.

Trabzon ile Rusya'nın Novorossiysk Limanı arasında 12 Temmuz'da başlaması beklenen düzenli Ro-Ro seferleri 9 gün rötarlı olarak başladı.

Uluslararası lojistik firması Geo Grand Line Global tarafından gerçekleştirilecek seferlerle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Karadeniz'de taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayacak seferler, 49 standart TIR ve 30 küçük araç taşıma kapasitesine sahip "Şampiyon Trabzonspor" isimli feribotla dün akşam başladı. Trabzon Limanı'ndan ilk sefer 12 Temmuz'da başlaması beklenirken, Rusya kanadında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapılamamıştı. Yaşanan sorunların aşılması ile ilk sefer dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Her 4 günde bir olmak üzere Trabzon'dan düzenli çıkışlar gerçekleştirileceği, karşılıklı seferlerin, ihracat ve ithalat süreçlerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Yeni Ro-Ro hattının devreye girmesiyle birlikte Trabzon'un Karadeniz'deki stratejik lojistik koHumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Novorossiysk, Ekonomi, Trabzon, Ulaşım, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon-Rusya Ro-Ro Seferleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:59:42. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon-Rusya Ro-Ro Seferleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.