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Trabzon Toptancı Balık Hali'nde İstavrit ve Hamsi Bolluğu Son Buldu - Son Dakika
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Trabzon Toptancı Balık Hali'nde İstavrit ve Hamsi Bolluğu Son Buldu

Karadeniz'de son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanırken, istavrit avında önemli azalma yaşandı. Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bu sezon ilk kez ne istavrit ne de hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri gelmedi. Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin denize açılamadığı belirtilirken, az miktarda bulunan balık çeşitlerinin fiyatları arttı.

Trabzon Toptancı Balık Hali\'nde İstavrit ve Hamsi Bolluğu Son Buldu
22.01.2024 - 13:22,
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Karadeniz'de son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanırken bu bolluk yılbaşından sonra istavrite yansımıştı. Geçtiğimiz haftada hamsinin ardından bu günlerde istavrit avında önemli azalma yaşanırken Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bu sezon ilk kez ne istavrit ne de hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri gelmedi.

1 Ocak itibariyle Gürcistan sularında başlayan hamsi avı şu ana kadar beklentileri karşılamazken, Trabzon Toptancı Balık Hali'nde sezon başından beri bugün ilk kez hiç balık gelmemesi dikkat çekti. Hava muhalefeti dolayısıyla teknelerin de denize açılamadığı belirtilirken, tezgahlarda az miktarda yer alan balık çeşitlerinin fiyatları ise geçtiğimiz haftaya oranla arttığı gözlendi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon Toptancı Balık Hali'nde İstavrit ve Hamsi Bolluğu Son Buldu - Son Dakika
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