Okula dönüş harcamalarında tüm avantajlar, Forum Trabzon'da - Son Dakika
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Okula dönüş harcamalarında tüm avantajlar, Forum Trabzon'da

07.09.2022 15:24
Okula dönüş harcamalarında tüm avantajlar, Forum Trabzon'da

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon, okullar başlarken herkese kazançlı bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon, okullar başlarken herkese kazançlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Aynı gün içerisinde tek seferde yapılacak 750 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL, 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL yüklü 'Forum Trabzon Param Kart' kazandıran kampanya sayesinde ziyaretçiler harcadıkça kazanıyor.

Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 8-9 Eylül 2022 tarihleri arasında başlayan kampanya ile alışveriş yapan ziyaretçiler "Forum Trabzon Kart" kazanma şansı yakalıyor.

Forum Trabzon'dan yapılan açıklamada, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilerek, "Alışveriş tutarı karşılığında para yüklü kartını almak isteyen ziyaretçilerin, fişleriyle danışma noktasına gelmesi yeterli. Harcadıkça kazandığınız bu fırsatı kaçırmamanız için sizleri Forum Trabzon'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

alışveriş, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Okula dönüş harcamalarında tüm avantajlar, Forum Trabzon'da - Son Dakika

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