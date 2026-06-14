Trafik Durumu ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
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Trafik Durumu ve Yol Çalışmaları

14.06.2026 09:00
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Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaretlerine uymalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerinde bulunan Çatalca T1-T2 tünellerinin bakım onarım çalışması nedeniyle Edirne-İstanbul istikametinde trafik akışı kuzey taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.

İzmir çevre yolunun Menemen istikameti 0-1. kilometrelerinde Hava Üssü Kavşak Köprüsü'nün derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 26-28. kilometreleri şev düzenleme ve taş duvar çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İstanbul-Çorlu yolunun 32-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek güzergahtan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 19-22. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, temel yapımı ve sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nin elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Durumu ve Yol Çalışmaları - Son Dakika

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