Trafik Durumu: Yollar Kapalı, Ulaşım Kontrollü - Son Dakika
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Trafik Durumu: Yollar Kapalı, Ulaşım Kontrollü

17.07.2026 09:01
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Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında yavaşlama ve dikkat gerekmekte.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşaklarındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde 22.00-06.00 saatlerinde bant değişikliği ile çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gündüz saatlerinde ulaşım derz üstüne monte edilen rampalarla sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun bazı kesimlerinde aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri Gaziantep-Adana istikametindeki (Nurdağı-Narlı kavşakları) Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 10-44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometrelerinde köprü yaklaşım dolgularını iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde bordür çalışmaları dolayısıyla muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale-Çan devlet yolunun 25-29 ve 39-41. kilometrelerinde yarın 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat il sınırı-Yıldızeli yolunun 5-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Durumu: Yollar Kapalı, Ulaşım Kontrollü - Son Dakika

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