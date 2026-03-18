Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında çeşitli kesimlerde yol çalışmaları nedeniyle trafiğe dikkat edilmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında yürütülecek refüj çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı nedeniyle yolun 2-3. kilometrelerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen drenaj çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde alternatif yolların kullanılması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun Ankara istikameti 32-33. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yapılan peyzaj çalışmaları nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

08:23
Bayramda plan yapanlar dikkat Kar ve sağanak geliyor
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor
07:41
İran’ın gölge lideri Laricani’nin öldürüldüğü ev görüntülendi
İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
07:05
ABD’li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
ABD'li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
07:03
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 08:57:17.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.