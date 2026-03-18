Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında yürütülecek refüj çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı nedeniyle yolun 2-3. kilometrelerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen drenaj çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde alternatif yolların kullanılması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun Ankara istikameti 32-33. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yapılan peyzaj çalışmaları nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.