Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

25.05.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarındaki çalışmalar nedeniyle trafikte dikkatli olunmalı, işaretlere uyulmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde şev çalışması sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak.

Ceyhan-Çukurköprü yolunun üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:08:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.