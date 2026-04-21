Trafik Üzerinde Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

İzmir çevre yolunun Gaziemir-Balçova kavşak kolları aydınlatma direklerinde 22.00-05.00 saatlerinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle orta ve sol şerit kontrollü olarak ulaşıma kapatılacak.

TİS Otoyolu'nun Toprakkale bağlantı yolunda yer alan Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşaklarının 0-4. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir devlet yolunun Susurluk-Balıkesir istikameti 44-48. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatılarak trafik akışı Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.