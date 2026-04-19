Trafikte Dikkat: Çalışmalar Nedeniyle Yavaşlama

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova arasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafında şerit daraltması yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde yapılan Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı çalışmaları dolayısıyla Denizli istikametinden otoyola giriş kapatılıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'ndaki Çeşmeli-Kızkalesi kesimi yapım işi nedeniyle yolun 2-3. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışması sebebiyle ulaşım, güzergahtan kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.