Trafikte Dikkat: Çalışmalar Nedeniyle Yavaşlama - Son Dakika
Trafikte Dikkat: Çalışmalar Nedeniyle Yavaşlama

19.04.2026 08:51
Yolda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, trafik işaretlerine uyulması önem taşıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova arasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafında şerit daraltması yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde yapılan Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı çalışmaları dolayısıyla Denizli istikametinden otoyola giriş kapatılıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'ndaki Çeşmeli-Kızkalesi kesimi yapım işi nedeniyle yolun 2-3. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışması sebebiyle ulaşım, güzergahtan kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat: Çalışmalar Nedeniyle Yavaşlama - Son Dakika

Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
SON DAKİKA: Trafikte Dikkat: Çalışmalar Nedeniyle Yavaşlama - Son Dakika
