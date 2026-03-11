Trafikte Dikkat: Yapım ve Bakım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafikte Dikkat: Yapım ve Bakım Çalışmaları

11.03.2026 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak kontrollü trafiğe kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde (Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat: Yapım ve Bakım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

08:24
Liverpool’u elersek işimiz çok zor İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
08:06
’’İngiltere’de tur atlar mıyız’’ sorusuna Hacıosmanoğlu’ndan olay yanıt
''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt
07:43
ABD’li Witkoff’tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 08:31:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Trafikte Dikkat: Yapım ve Bakım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.