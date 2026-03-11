Trafikte Dikkat: Yapım ve Bakım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde (Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
