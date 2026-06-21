Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Başladı

21.06.2026 09:00
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Yol yapım, bakım ve onarımları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, yavaş gidilmesi öneriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu, Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri, Yenipazar çıkış kolundaki üstyapı çalışması sebebiyle araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Yenipazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Tarsus batı bağlantı yolu Tarsus batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar dolayısıyla Tarsus batı gişelerinden D-400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, D-400 Tarsus batı gişeleri istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. ve Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde yaya üstgeçidi montaj çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde her iki yöndeki birer şeritte yürütülecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51. kilometresinde yürütülen sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer güzergahtan iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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