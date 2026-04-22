Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

22.04.2026 08:15
Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor; sürücülerden trafik işaretlerine uyulması isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolunun Gaziemir-Balçova kavşak kollarında bulunan aydınlatma direklerinin 22.00-05.00 saatlerinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle orta ve sol şerit kontrollü olarak ulaşıma kapatılacak.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatıldı.

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, Aydın-Denizli istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 38-40. kilometrelerinde duvar çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-57. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-24. kilometrelerinde bulunan Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı ve Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak aydınlatma ve görüntü sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

