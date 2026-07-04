Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

04.07.2026 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara ve diğer otoyollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe dikkat edilmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametindeki Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu güzergahta ulaşıma tek platformdan iki yönlü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Güzelhisar Viyadüğü İzmir istikametindeki köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve asfalt çalışmaları dolayısıyla sol ve orta şeritler taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19-20. kilometrelerinde Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 61-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Amasya yönü trafiği kapatılarak ulaşıma diğer güzergahtan iki yönlü izin veriliyor.

Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometrelerindeki Kümbet-Üçyol kavşakları, yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat ve Seydikemer-Söğüt yollarının bazı kesimlerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Marmara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
NATO tedbirlerinin bilançosu 4 bin şüpheli yakalandı NATO tedbirlerinin bilançosu! 4 bin şüpheli yakalandı
Altında 5 hafta sonra bir ilk Uzmanlardan “3500 dolar“ uyarısı Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
07:00
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
03:50
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
23:42
’İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye geçiyor’ iddiası
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 08:36:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.