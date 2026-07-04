Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametindeki Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu güzergahta ulaşıma tek platformdan iki yönlü izin veriliyor.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Güzelhisar Viyadüğü İzmir istikametindeki köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.
Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve asfalt çalışmaları dolayısıyla sol ve orta şeritler taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19-20. kilometrelerinde Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Amasya-Turhal yolunun 61-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Amasya yönü trafiği kapatılarak ulaşıma diğer güzergahtan iki yönlü izin veriliyor.
Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometrelerindeki Kümbet-Üçyol kavşakları, yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.
Ardahan-Şavşat ve Seydikemer-Söğüt yollarının bazı kesimlerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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