Trafikte Yavaşlama Uyarısı - Son Dakika
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Trafikte Yavaşlama Uyarısı

Trafikte Yavaşlama Uyarısı
16.07.2026 08:38
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Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler yavaş gitmeli ve işaretlere uymalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Silivri-Kınalı kavşakları güney taşıma yolundaki çalışmalar nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmanın ilk etabı kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine katılım kolu da trafiğe kapatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Tabakhane Köprüsü'nün İzmir istikametindeki köprü derzi onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolundan gidiş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-İslahiye-Hassa yolunun 19-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri ile Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 56-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32-35. kilometrelerinde İzmir-Edremit istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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