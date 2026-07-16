Trafikte Yavaşlama Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Silivri-Kınalı kavşakları güney taşıma yolundaki çalışmalar nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmanın ilk etabı kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine katılım kolu da trafiğe kapatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Tabakhane Köprüsü'nün İzmir istikametindeki köprü derzi onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolundan gidiş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-İslahiye-Hassa yolunun 19-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri ile Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 56-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32-35. kilometrelerinde İzmir-Edremit istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.