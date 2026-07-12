Trafikte Yavaşlama ve Çalışma Uyarıları - Son Dakika
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Trafikte Yavaşlama ve Çalışma Uyarıları

12.07.2026 08:44
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Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürerken, trafik işaretlerine uyulması gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Silivri-Kınalı kavşakları 0-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan sağlanıyor. Çalışmaların ilk etabında, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu kapalı tutulacak ve işlemler her gün 20.00-07.00 saatlerinde yürütülecek.

TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki Anadolu Otoyolu ile İzmit Doğu kavşakları arasındaki eski beton direklerin yenilenmesi çalışmaları sebebiyle trafik yoğunluğunun en az olduğu saatlerde şerit daraltması yapılabilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Bayraklı Tünelleri'nde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 12 Temmuz'a kadar gece 00.00-07.00 saatlerinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gerçekleştirilecek.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve görüntü sistemlerindeki bakım ve onarımı nedeniyle 17 Temmuz'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7. kilometrelerindeki yüksek standartlı demir yolu yapım işi sebebiyle yol iki yönlü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan çift yönlü sürdürülüyor.

Kandıra-Kaynarca yolunun 0-3. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kemer Ayrımı-Burdur il yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım, Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 25-32. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Yavaşlama ve Çalışma Uyarıları - Son Dakika

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