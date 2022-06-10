Trakya Birlik, ortaklarına ayçiçeği fiyat farkı verecek - Son Dakika
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Trakya Birlik, ortaklarına ayçiçeği fiyat farkı verecek

10.06.2022 17:43
Trakya Birlik, ortaklarına ayçiçeği fiyat farkı verecek

Trakya Birlik, ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı vereceğini açıkladı.

Trakya Birlik, ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı vereceğini açıkladı.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında, 2021/2022 iş yılında ürün teslim eden ortaklara yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Fiyat farkı olarak ortaklara toplam takdim edilecek tutarın yaklaşık 325 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek 2021/2022 iş yılı faaliyetleri kapsamında gerek ortaklarımızdan mübayaa edilen ayçiçeği stoklarının birliğimize bağlı fabrikalarda çok büyük oranda işlenerek mamul olarak satışının gerçekleştirilmesi, gerekse ticari faaliyetler kapsamında bütçelendirilmiş satış hedeflerine büyük oranda ulaşılması neticesinde, birliğimiz iş yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları 3'üncü geçici vergi dönemi Nisan 2022 mali tablolarıyla çok büyük oranda kesinleşmiştir."

Bireysel satış yöntemiyle ürün teslim imkanı

Açıklamada, üretici ortakların tarımsal faaliyetlerinden elde ettiği kazancı olabildiğince artırabilmek adına, kurumsal imkanlar ve tabi olunan mevzuat doğrultusunda birlikçe alternatif alım modelleri üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede pandemi süreciyle başlayan, iklimsel etkiler ve jeopolitik gelişmelerle artarak devam eden tarımsal emtiaların arz talep dengesi içerisinde yüksek değer kazanımlarından ilave kazanç elde etme eğiliminin tüm çiftçilerimizde ağırlık kazanan ekonomik tercih haline geldiği görülmektedir. Bu itibarla yönetim kurulumuz ortaklarımızın üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri hasat dönemi sonrasına taşıyarak daha yüksek fiyatla satışa sunma hedef ve isteğini karşılamak ve bu yolla zirai kazançlarını yükselterek ortaklık bağlarının da güçlendirilmesine katkı sağlamak maksadıyla kesin fiyat yöntemiyle alım yöntemine ek olarak emanet (Bireysel satış) yöntemiyle ürün satış imkanı sağlayan alım modelini ortaklarımızın tercihine sunma kararı almıştır.

Yeni alım modeli esas ve uygulamaları konusunda ortaklarımız ortağı oldukları kooperatiflerden gerekli bilgilere ulaşarak rekolte beyan döneminde ürün teslim miktar ve yöntemini belirleyebileceklerdir. Ortaklarımıza ve Birliğimize hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik, ortaklarına ayçiçeği fiyat farkı verecek - Son Dakika

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