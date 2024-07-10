Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2024 Temmuz Toplantısı Gerçekleşti

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2024 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı, Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Çerkezköy'de gerçekleşti.
Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2024 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı Çerkezköy'de yapıldı. Toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve oda başkanları katıldı.
Toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nın yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Kapanış Raporu'nun sunumundan sonra 2025 Yılı Ajans Taslak Çalışma Programı ve Bütçesi görüşüldü.
Toplantı dilek ve temenniler ile son buldu. - KIRKLARELİ
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