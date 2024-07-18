Transneft'in net karı yüzde 57,5 azaldı

Ekonomi

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in net karı, yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 57,5 azalarak 54,5 milyar rubleye (yaklaşık 618 milyon dolar) geriledi.

Transneft, bu yılın ilk yarısındaki faaliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 artarak 635,2 milyar rubleye çıktı.

Transneft'in satış maliyeti bu dönemde yüzde 14 artarak 569,8 milyar rubleye yükselirken, net karı yüzde 57,5 azalarak 54,5 milyar rubleye geriledi.

Şirketin "diğer kalemler" başlığı altındaki gelirleri yüzde 41 azalarak 90 milyar rubleye düşerken, giderleri 70,5 milyar rubleden 120 milyar rubleye yükseldi.

Transneft'in petrol ihracatı 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,5 azalmıştı.

Rusya'nın Avrupa'ya boru hatlarıyla yaptığı ihracat yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Rus şirketleri pazarı çeşitlendirerek deniz yoluyla petrol ihracatını artırmaya çalışıyor.