TRUK Hızlandırma Programı\'ndan 9 Yeni Girişim Mezun Oldu

DenizBank'ın yeni nesil teknolojilere odaklanan iştiraki NEOHUB, Oxford Global İnovasyon Danışmanlık Şirketi Oxentia ve Oxtech Ventures ortaklığı ile sürdürülebilirlik odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen TRUK Hızlandırma Programı, 9 aylık çalışmanın ardından Demo Day ile mezunlarını vererek, start-up ekosistemine dokuz yeni girişim kazandırdı.

NEOHUB ve Oxentia iş birliğinde hayata geçirilen TRUK Hızlandırma Programı ilk mezunlarını verdi. Program kapsamında iklim teknolojileri, döngüsel ekonomi ve karbon yönetimi gibi alanlarda çalışan girişimler, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta, ihtiyaca göre özelleştirilmiş mentorluk, eğitim ve uluslararası uzmanlara erişim desteklerinden faydalandıkları 9 aylık sürecin ardından, Demo Day'de, geliştirdikleri çözümleri, iş modellerini ve gelecek planlarını paydaşlarına sundu.

"Girişimleri global pazara açılmaları için uçtan uca destekliyoruz"

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, yaptığı değerlendirmede, TRUK'ın, girişimlerin sürdürülebilirlik perspektifiyle değer üretmesini teşvik eden bütüncül bir yaklaşımla ilerlediğini ifade etti. Çam, "Programımıza dahil olan girişimlerin tamamını, fikir aşamasından global pazara açılmalarına kadar her aşamada uçtan uca destekledik. Ülkemizde üretilen teknoloji ve inovasyonu uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmek, fikirlerin küresel anlamda uygulanabilirliği açısından son derece önemli bir avantaj oluşturuyor. NEOHUB olarak, ülkemizin girişimcilik potansiyelinin global arenada daha fazla temsil edilmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

"Uluslararası rekabet gücü kazandırıyoruz"

Oxtech Ventures Kurucu Ortaklarından Siret Ünsal, yaptığı değerlendirmede, ""Sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunan girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemek, yatırım vizyonumuzun temelini oluşturuyor. TRUK Hızlandırma Programı, start-up'lara iş modellerini güçlendirmeleri, işlerini geliştirip büyütmeleri ve uluslararası arenada rekabet edebilir hale gelip etki oluşturmaları açısından güçlü bir destek sunuyor. Türkiye'de teknoloji ekosisteminin gelişimine anlamlı bir katkı sağlayan bu programın içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz".

"Geniş bir destek yelpazesi sunuyoruz"

Oxentia Girişimcilik Direktörü Fabio Bianchi şunları söyledi: "TRUK programının ilk grubu, kapasite geliştirme, eğitim ve mentorluk aşamalarını başarıyla tamamladıkları dokuz aylık süreçte, geniş bir destek yelpazesiyle kendilerini geliştirdiler. Programın Birleşik Krallık ayağında, Londra ekosisteminden yatırımcılar, inovasyon merkezleri ve girişimcilik ekosisteminin farklı oyuncularıyla bir araya gelerek, uluslararası ağlarını genişletme ve yeni pazar imkanlarını keşfetme fırsatı buldular. Önümüzdeki dönem için hedefimiz, potansiyel yatırımları değerlendirmek."

Programda yer alan girişimler şöyle açıklandı:

Agrovech - Tarım arazilerini izlemek ve analiz etmek için uydu ve drone görüntülerini yapay zeka ile işleyerek üreticiye veri odaklı karar desteği sunar.

Blueit - Su kaynaklarını daha verimli kullanmak için dijital sensörler ve veri analitiğiyle su yönetimini optimize eden teknolojik çözümler geliştirir.

E-dison AI - Elektrikli araç şarj istasyonlarını daha erişilebilir ve verimli hale getirmek için akıllı yazılım çözümleri geliştiren bir enerji teknolojisi girişimi.

Milkwinner - Süt üretimini optimize eden, hayvan sağlığını artırmaya odaklı yapay zeka destekli bir tarım teknolojisi çözümüdür.

Pabbler - Lojistik ağlarındaki boş kapasiteyi yapay zeka ile analiz ederek, düşük maliyetli ve çevreci taşımacılık imkanı sunar.

Sensgreen - Binalarda hava kalitesi ve enerji tüketimini izleyerek ESG hedeflerine katkı sunan, yapay zeka tabanlı bir çevresel veri yönetim platformudur.

Some Carbon - Karbon emisyonlarını analiz eden ve azaltmaya yönelik stratejik çözümler sunan, karbon yakalama ve yönetimi teknolojileri geliştiren bir iklim girişimidir.

Yugen - Gıda endüstrisinin yan ürünlerini yüksek performanslı, vegan ve döngüsel biyomalzemelere dönüştürerek moda ve tasarım sektörlerine sürdürülebilir alternatifler sunar.

Wastepresso - Kullanılmış kahve telvesini toplayarak biyoplastik ve çevre dostu ürünlere dönüştüren, atık yönetiminde döngüsel ekonomiye öncülük eden bir girişim. - İSTANBUL