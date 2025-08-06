Trump: Çin ile Anlaşmaya Yaklaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticarette anlaşmaya çok yaklaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son durumun sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşme talep ettiğini aktaran Trump, anlaşma yapmaları halinde yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini kaydetti. Trump, "İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.