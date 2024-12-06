Trump, David Sacks'ı Yapay Zeka ve Kripto Çarı Atadı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, David Sacks'ı Yapay Zeka ve Kripto Çarı Atadı

Donald Trump, David Sacks'ı Beyaz Saray'ın Yapay Zeka ve Kripto Para Danışmanı olarak atadı.

06.12.2024 05:16
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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Sacks'ın bu görevde, ABD'nin rekabet gücünün geleceği açısından kritik öneme sahip olan yapay zeka ve kripto para alanlarında yönetimin politikalarına rehberlik edeceğini bildirdi.

Sacks'ın Amerika'yı her iki alanda da açık ara küresel lider yapmaya odaklanacağının altını çizen Trump, internette ifade özgürlüğünü koruyacağını ve kendilerini "büyük teknoloji" sansüründen uzaklaştıracağını belirtti.

Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek." ifadesini kullandı.

Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'ne liderlik edeceğini duyuran Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki "en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı" olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, David Sacks'ı Yapay Zeka ve Kripto Çarı Atadı - Son Dakika

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