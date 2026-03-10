Trump, Enerji Fiyatlarını Düşürmek İçin Yaptırımları Kaldırıyor - Son Dakika
Trump, Enerji Fiyatlarını Düşürmek İçin Yaptırımları Kaldırıyor

10.03.2026 02:43
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltmak için bazı petrol yaptırımlarını kaldıracaklarını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrasında yükselen enerji fiyatlarına ilişkin, "Fiyatları düşürmek için petrol ile ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında İran gündemini değerlendirdi.

Gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin Trump, "Dünyaya enerji ve petrol akışını sürdürmeye odaklanıyoruz ve terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim. İran bunu yapmaya kalkışırsa, çok daha sert bir şekilde karşılık görecek." diye konuştu.

Trump uzun vadede, İran gemileri, insansız hava araçları, füzeleri ve nükleer tehdidi olmadan petrol tedarikinin çok daha güvenli hale geleceğini savundu.

Hürmüz Boğazı'nın güvenli kalmaya devam edeceğini vurgulayan Trump, tehditlere son vereceklerini ve bunun sonucunda Amerikan aileleri için petrol ve gaz fiyatlarının düşeceğini anlattı.

Trump, Boğazda gemi trafiğinin aksamasının ABD'den ziyade Çin'in de aralarında olduğu diğer ülkeleri etkilediğini savundu.

ABD'nin ihtiyacından çok daha fazla petrol ve gazı olduğunun altını çizen Trump, "yeni ortakları" Venezuela'nın da petrol, gaz ve her şey için muazzam bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Trump, Venezuela'dan şimdiye kadar 100 milyon varil petrol çıkardıklarını ve 100 milyon varilin daha geleceğini söyledi.

"Petrol fiyatları düşündüğümden daha az yükseldi"

Trump, bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımları bulunduğunu anımsatarak, "Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek." dedi.

Kaldırılacak yaptırımlara dair sorulan soru üzerine Trump, petrol fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, fiyatların yapay olarak yükseldiğini kaydetti.

Trump, "Bunu yaparsam petrol fiyatlarının yükseleceğini biliyordum ve yükseldi de muhtemelen düşündüğümden daha az. Ama sanırım bu kadar çabuk başarılı olacağımızı kimse tahmin etmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirmişti.

Bessent, hafta sonu Fox Business'a yaptığı açıklamada da küresel petrol arzını sürdürmeye yönelik çabaların altını çizerek, Rus petrolüne ilişkin bazı yaptırımların kaldırılma ihtimaline işaret etmişti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

