Trump, et işleme tekeline karşı üreticilere satış kararnamesi imzaladı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı üreticilerin etlerini kesip işleme, paketleme ve eyaletler arasında tüketicilere satabilmelerini destekleyen kararnameye imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üreticilerin yıllardır büyük et işleme şirketleriyle sorunları olduğunu söyleyen Trump, hayvancıların ürünlerini işlettirmek zorunda kaldığı bu şirketlerin bir tekel oluşturduğunu savundu.

Trump, "Büyük işleme şirketleriyle iş yapmanın çok zor olduğunu, çiftçilerimize, hayvancılarımıza ve halka çok fazla maliyet ve sıkıntı yarattıklarını söylüyorlar. Artık bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Çiftçilere kendi ürünlerini işleme hakkı vereceklerini belirten Trump, küçük, orta ve büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinin ürünlerini doğrudan tüketicilere satabilmelerini sağlayacak bir program oluşturacaklarını aktardı.

Trump, hayvancıların böylece büyük işleme şirketlerine ve aracılara gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayarak, büyük şirketlerin bundan memnun olmayacağını ifade etti.

Gerekli sağlık ve güvenlik düzenlemelerini de yapacaklarını dile getiren Trump, "İsteyenlerin kendi ürünlerini işlemesine izin vereceğiz. İsterlerse diğer yerlerden de yararlanmaya devam edebilirler, tabii hala var olurlarsa. Açıkçası, bundan sonra var olup olmayacaklarını bilmiyorum." dedi.

Trump ayrıca, çiftçilerin kendi gıdalarını işlemelerine izin veren düzenlemeye ek olarak sığır sürülerini yırtıcı Meksika gri kurtlarına karşı koruyabilmelerine yönelik de kararnameyi imzaladığını bildirdi.

"En düşük faiz oranı bizde olmalı"

Öte yandan bugün yayımlanan istihdam verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, çok iyi veriler açıklandığında piyasaların yükselmesi gerektiğini ancak borsanın düştüğünü söyledi.

Enflasyona büyümenin değil "aptallığın" neden olduğunu savunan Trump, yüzde 2-4 yerine yüzde 12-15 gibi büyük oranlarda ekonomik büyüme kaydetmeleri gerektiğini dile getirdi.

Trump, bazı ülkelerde politika faizi yarım puanken ABD'de bu oranın yaklaşık yüzde 4 olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en düşük faiz oranına sahip olmalıyız." görüşünü paylaştı.

Amerikalı üreticiler desteklenecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın "Hayvancılık Piyasalarında Adil Rekabetin Teşvik Edilmesi ve Amerikalı Et Üreticileri İçin Pazar Erişiminin Genişletilmesi" ve "ABD'nin Hayvancılarını Desteklemek" başlıklı iki kararnameye imza attığı bildirildi.

Bu kapsamda et işleme sektöründeki tekelci uygulamalar nedeniyle fahiş maliyetlere maruz kalmadan, en yüksek gıda güvenliği standartlarını koruyarak, Amerikalı üreticilerin et kesimi, işleme, paketleme ve eyaletler arası satış yapma kapasitelerinin destekleneceği kaydedildi.