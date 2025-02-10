Trump Gümrük Vergisi ile Borsada Yükseliş

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirileceğini açıklaması sonrası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 44.396,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 6.046,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 19.668,18 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump, ülkeye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife açıklayacağını söylerken, çelik üreticilerinin hisselerindeki artışlarla desteklenen pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyri için önem taşıyan tarım dışı istihdam verileri, ülkede iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmişti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı.

Dolar endeksi Türkiye saatiyle 17.35 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 108,30 seviyesine ulaştı. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 2 baz puan azalışla yüzde 4,47 oldu.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde sunum yapacağına işaret eden analistler, yayımlanacak ocak ayı enflasyon verilerinin de yatırımcılarca beklendiğini aktardı.

Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 4,6, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 17,6 ve Nucor'un hisseleri yüzde 6,3 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 3,4 değer kazandı.

Bugün bilançosunu yayımlayan McDonald's'ın ABD'deki karşılaştırılabilir satışları beklenenden daha fazla düşmesine rağmen, şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 5 kazançla başladı.