Trump Gümrük Vergisi ile Borsada Yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump Gümrük Vergisi ile Borsada Yükseliş

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi açıklaması sonrası borsa yükseldi.

10.02.2025 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirileceğini açıklaması sonrası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 44.396,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 6.046,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 19.668,18 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump, ülkeye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife açıklayacağını söylerken, çelik üreticilerinin hisselerindeki artışlarla desteklenen pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyri için önem taşıyan tarım dışı istihdam verileri, ülkede iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmişti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı.

Dolar endeksi Türkiye saatiyle 17.35 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 108,30 seviyesine ulaştı. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 2 baz puan azalışla yüzde 4,47 oldu.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde sunum yapacağına işaret eden analistler, yayımlanacak ocak ayı enflasyon verilerinin de yatırımcılarca beklendiğini aktardı.

Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 4,6, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 17,6 ve Nucor'un hisseleri yüzde 6,3 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 3,4 değer kazandı.

Bugün bilançosunu yayımlayan McDonald's'ın ABD'deki karşılaştırılabilir satışları beklenenden daha fazla düşmesine rağmen, şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 5 kazançla başladı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump Gümrük Vergisi ile Borsada Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
08:00 Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 20:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Trump Gümrük Vergisi ile Borsada Yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.