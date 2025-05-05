Trump'ın Gümrük Politikası Alman Otomotivini Vuruyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemeyen gümrük politikaları Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin duyarlılığını daha da kötüleştirdi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, martta eksi 30,5 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, nisanda 0,2 puan düşerek eksi 30,7 puana geriledi. Böylece ABD gümrük tarifeleri Alman otomotiv endüstrisinde zaten zayıf olan duyarlılığı daha da kötüleştirdi.

Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de 3,2 puan azalarak eksi 36,4 oldu. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 20,9 puandan eksi 24,8 puana düştü.

Ankete ilişkin açıklamada, "Nisanda bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde daha fazla şirket sipariş birikiminden memnun." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, şirketlerin ihracat beklentilerinin ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle zayıfladığı ve art arda 2 aylık artışın ardından nisanda düştüğü belirtildi. Başkan Trump'ın nisanda ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.

Ayrıca Ifo'ya göre, Alman şirketler Avrupa Birliği (AB) dışındaki rekabetçi konumlarını nisanda önceki iki çeyreğe kıyasla daha da kötü olarak değerlendiriyor. Öte yandan, Alman otomotiv sektöründeki şirketler de, önceki aylara kıyasla belirgin şekilde daha yavaş hızda olsa da, işten çıkarmaya devam ediyor. Şirketlerin istihdam beklentileri martta eksi 47 puan ile uzun vadenin en düşük seviyesine ulaştıktan sonra nisanda eksi 18,7 puana yükseldi.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Nisan ayının başında yürürlüğe giren ABD gümrük vergileri, özellikle Avrupa pazarında ilk olumlu iş gelişmelerini neredeyse sıfırladı." ifadelerine yer verildi.

Nisanda şirketlerin sipariş defterlerinin dolmaya başlamasının geçen yılın sonundan beri Avro Bölgesi'nden gelen siparişlerdeki artışın önemli rol oynadığını ifade eden Wölfl, bunların Alman otomotiv endüstrisinin tüm ihracatının üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, özellikle Alman otomotiv üreticilerinin yeniden yapılanmaya zorluyor.

Alman otomotiv sektörü Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi. Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gibi Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak. Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.