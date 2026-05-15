Trump'ın Mali Beyanları: 220 Milyon Dolarlık İşlemler

NEW ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayımlanan Başkan Donald Trump'ın mali beyanları, bu yılın başlarında ABD'nin önde gelen şirketlerine ait menkul kıymetlerde toplam hacmi en az 220 milyon doları bulan işlem gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

OGE, Trump'ın bildirdiği ve 2026'nın ilk aylarını kapsayan iki mali beyanı yayımladı.

Söz konusu beyanlarda, Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda işlem yer aldı.

İşlem tutarlarına kesin rakamlar yerine geniş aralıklarla yer verilen beyanlara göre, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 220 milyon dolar ila 750 milyon dolar arasında olduğu tahmin edildi.

Beyanlarda, teknoloji ve finans devlerine ait varlıkların yanı sıra çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri dikkati çekti.

S&P 500 fonu, Nvidia ve Apple'a yönelik 1-5 milyon dolarlık alımların öne çıktığı beyanlarda, Microsoft, Amazon ve Meta hisselerinde 5-25 milyon dolar aralığında satışlar belirtildi.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan hükümet yetkilileri, belirli tutarı aşan işlemlerini OGE'ye rapor ediyor.

Bu beyanlarda sadece işlem hacmi aralıkları görülürken, detaylı fiyat, kar veya varlıkların doğrudan mı yoksa yönetilen hesaplar üzerinden mi alındığına dair bilgiler yer almıyor.