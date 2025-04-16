Trump'ın Politikaları Altını Zirveye Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Politikaları Altını Zirveye Taşıdı

Trump'ın gümrük vergisi soruşturması, ons altın fiyatlarını 3,300 dolara yükseltti.

16.04.2025 20:41
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Altında 'Trump' etkisi: Ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı

İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifelerini uygulaması ve ardından değerli minerallere yönelik gümrük vergilerinin gerekliliği konusunda bir soruşturma başlatması güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Bu gelişmeler sonrası rekor kıran ons altın 3 bin 300 dolara kadar yükseldi.

Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından uyguladığı agresif politikalar altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. ABD Başkanı Trump şimdi de değerli minerallere yönelik gümrük vergilerinin gerekliliği konusunda bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma talimatının ardından ons altın tüm zamanların rekorunu kırarak 3 bin 300 dolara yükseldi.

ABD'nin ticaret savaşlarının devam edeceğine dair sinyaller vermesi sonrasında güvenli liman olarak görülen altına talep arttı. Ons altındaki yükseliş gram altın fiyatlarını da artırdı. Gram altın gün içinde 4 bin 80 liraya kadar yükseldi. Piyasa uzmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının piyasalarda belirsizliğe yol açtığını ve altına olan talebin arttığını ifade ediyor.

"Belirsizlik ortamında altın fiyatları yukarı yönlü oluyor"

Altın fiyatlarındaki yükselişin sebeplerine ilişkin bilgi veren piyasa uzmanı Gürkan Aydoğan, "Ticaret savaşları ve belirsizlik sürüyor. Trump, Çin ile bir pazarlık masasına oturmak istiyor olabilir. Ama bu kolay olmuyor, tarife misillemesi nedeniyle belirsizlik ortamı oluşuyor. Bu durumda altın fiyatları yukarı yönlü oluyor. Gün içinde ons altın fiyatı 3 bin 300 doları aştı" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, "ABD'de Trump ihracatı artırıp ithalatı kısıtlıyor. Diğer ülkelere getirilen vergi tarifeleri ile kendi üretimini artırmak istiyor. Bunun ne kadar gerçekleşeceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Üretim ekonomisine geçiş zaman alacaktır. Piyasalarda faizlerin yüksek olmaması gerekir. Trump'ın istediği ihracat politikası ve ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentisi birbiriyle örtüşüyor. Bu politikalar da kıymetli madenlere yükseliş olarak yansıyor" dedi.

İç piyasada da altına olan talebin arttığını belirten Aydoğan, "Vergi tarifelerinde misillemeler görüldükçe piyasalarda belirsizlik sürecektir. Altın fiyatları şu anda zirvede. Vatandaşlar da iç piyasada enflasyondan korunmak için altına talep gösteriyor. Talebin artmasının devamını bekliyoruz" diye konuştu.

(MRT-MFA-E)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Politikaları Altını Zirveye Taşıdı - Son Dakika

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