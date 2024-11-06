Trump'ın Seçimi Piyasalara Yükseliş Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Seçimi Piyasalara Yükseliş Getirdi

Şant Manukyan, Trump'ın mali politikalarının hisse senetlerini destekleyeceğini belirtti.

06.11.2024 16:17
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İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın genişleyici mali politika uygulama ihtimalinin yüksek olduğunu, bu durumun hisse senedi piyasalarını desteklediğini söyledi.

Manukyan, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından piyasalardaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Tahvil piyasalarındaki hareketin aslında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminden önce başladığını ve 50 baz puanlık faiz indiriminden sonra da hız kazandığını belirten Manukyan, tahvil faizlerinin yükselişinin detayına bakıldığında piyasanın, kısa vadeli yerine uzun vadeli bir tahvili, tutmak için talep ettiğini bildirdi.

Manukyan, tahvillerdeki primin arttığını dolayısıyla bir enflasyon belirsizliğinin fiyatlandığı değerlendirmesinin yapılabileceğini ifade ederek, iki başkan adayının da bütçe açıkları konusunda çok sorumlu davranmayacaklarının da anlaşılmasının tahvil piyasalarındaki hareketi desteklediğini dile getirdi.

Piyasada gözlerin Fed'e döndüğünü kaydeden Manukyan, gelecek dönemde ise hükümetteki olası değişiklikler gibi detayların tahvil getirileri üzerinde kısa vadede etkili olabileceğine işaret etti.

"Trump ve Vance zayıf dolar taraftarı"

Manukyan, dolar endeksindeki hareketin karışık bir durumda olduğunu vurgulayarak, Trump'ın ve Başkan Yardımcısı olması beklenen James David Vance'ın biraz daha zayıf dolar taraftarı olduklarını ve ticari olarak da bu gözle baktıklarını hatırlattı.

Piyasanın bakışının nominal büyümenin yüksek olduğu bir ABD ekonomisinde doların desteklenebileceğine dikkati çeken Manukyan, "Amerika'da eğer bütçe açığı nedeniyle bir rahatsızlık olursa ve tahvil getirileri bu nedenle yükselirse bir noktadan sonra bu dolar için olumsuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Manukyan, hisse senedi piyasasının seçim sonuçlarına verdiği tepkinin önemli olduğunu belirterek, Trump'ın genişleyici mali politika uygulama ihtimalinin yüksek olmasının hisse senedi piyasalarını desteklediğinin altını çizdi.

ABD'de başkanlık seçimlerinin dışında da trendin yukarı yönlü olduğunu ancak son günlerde Microsoft ve Apple gibi önemli şirketlerde bilanço tatminsizliği görüldüğünü ifade eden Manukyan, buna karşın ekonominin büyümesinin göz önünde tutulduğunda hisse senedi piyasalarının hala pozitif bir hava içinde olduğunu, seçimin bunu sadece biraz ivmelendirmiş olabileceğini dile getirdi.

Manukyan, Asya ekonomilerinde ise bir ayrıştırmanın gerekli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trump'ın Çin ve Hong Kong yaklaşımı ticari ve siyasi açıdan da daha sert olacak. Dolayısıyla o tarafa doğru fon akışları yavaşlayabilir. Öte yandan Japonya'nın, güvenilir ve çok uzun vadeli bir müttefiki olması dolayısıyla ilişkileri daha kuvvetli olacaktır. Muhtemelen, Trump küçük Asya ülkelerini de ticaret konusunda zorlasa da genel olarak Çin'e karşı destekleme politikasını sürdürecek diye düşünüyorum. "

"Kripto paralara soğuk bakan yetkililer görevden alınabilir"

Manukyan, kripto tarafının en fazla etkilenen alanlardan biri olduğu söyledi.

Kripto para piyasalarındaki yükselişin sadece Trump nedeniyle değil Elon Musk'ın da bu alana sıcak bir isim olmasından kaynaklanabileceğine işaret eden Manukyan, şunları ekledi:

"Söylemler üzerinden bakıldığında kriptoya soğuk bakan Gary Gensler gibi yetkili isimler muhtemelen görevinden alınacak dolayısıyla orada da ana trendin içinde Trump'ın zaferi olmasa da yukarı yönlü bir seyrin olduğunu ve ana trendin içinde yukarı hareketin devam edebileceği söylenebilir."

Bugün, Trump'ın başkanlık seçiminde önde olduğuna ilişkin sonuçların gelmeye başlamasının ardından başlayan yükselişte Bitcoin yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 75 bin doların üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Seçimi Piyasalara Yükseliş Getirdi - Son Dakika

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